Погода в Україні на сьогодні, 20 квітня 2020

У західних та північних областях України 20 квітня синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Температура 11°…14° вдень, а вночі -2°…1°.

У Центрі країни також мінлива хмарність, повітря вдень прогріється до 13°, вночі до 5°.

Читайте: Багато років до цього йшли: еколог попередив про нові пилові бурі в Києві

У південних і східних регіонах України очікуються дощі. Температура вдень 11°…16°, вночі 3°…7°.

До слова, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода влітку 2020 в Україні.