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Факти / Lifestyle

Погода в Україні на 20 квітня (КАРТА)

У західних та північних областях України 20 квітня синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Температура 11°…14° вдень, а вночі -2°…1°.

У Центрі країни також мінлива хмарність, повітря вдень прогріється до 13°, вночі до 5°.

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У південних і східних регіонах України очікуються дощі. Температура вдень 11°…16°, вночі 3°…7°.

Погода в Україні на сьогодні, 20 квітня 2020

До слова, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода влітку 2020 в Україні.

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