Поливаний понеділок у 2020 році відзначають 20 квітня.

Традиційно він святкується на наступний день після Великодня і відкриває Великодній тиждень.

Обливати когось або самого себе водою на Великодньому тижні – це стародавні звичай, що пов’язаний з весняним очищенням водою.

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У цей день обливали незаміжніх дівчат, показуючи так свою симпатію, обливали всіх перехожих для їх очищення. Якщо дівчині вдалось залишитися сухою або їй не дісталося ні краплі води в Поливаний понеділок, значить, вона чимось завинила або не цікавить хлопців.

Проте в умовах пандемії коронавірусу варто відмовитися від цієї традиції та інтегрувати її в онлайн-режим. Для цього Факти ICTV зібрали кумедні GIF, які можна приурочити до Поливаного понеділка.

Раніше Факти ICTV писали, що не можна робити в Поливаний понеділок, а також, які прикмети існують у цей день.