PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Великодній поливаний понеділок: традиції та обряди

Поливаний понеділок цьогоріч припадає на 20 квітня. Як відомо, вода у цей день має цілющу силу, тому більшість обрядів і традицій пов’язано саме з нею.

Факти ICTV зібрали найцікавіші традиції і обряди поливаного понеділка.

Що роблять у поливаний понеділок

Раніше у цей день молоді люди обливалися водою. Вважалося, що облита у великодній понеділок дівчина обов’язково вийде заміж за коханого хлопця. А ось повернутися після гулянь додому сухою раніше вважалося ганьбою, адже це говорило про несерйозність намірів нареченого.

Читайте: Календар церковних свят на квітень 2020

Нині ж сенс цього ритуалу загублений. Українці обливаються для розваги, а іноді влаштовують на вулиці справжні водяні бої.

Обливатися заведено тільки до обіду. Другу половину дня потрібно присвятити іншим розвагам, скажімо, гаївкам.

Також у поливаний понеділок традиційно ходять у гості до знайомих і родичів, пригощаються пасками і обмінюються писанками.

Нагадаємо, раніше ми публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.

Фото: Pixabay

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка