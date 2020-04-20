Поливаний понеділок цьогоріч припадає на 20 квітня. Як відомо, вода у цей день має цілющу силу, тому більшість обрядів і традицій пов’язано саме з нею.

Факти ICTV зібрали найцікавіші традиції і обряди поливаного понеділка.

Що роблять у поливаний понеділок

Раніше у цей день молоді люди обливалися водою. Вважалося, що облита у великодній понеділок дівчина обов’язково вийде заміж за коханого хлопця. А ось повернутися після гулянь додому сухою раніше вважалося ганьбою, адже це говорило про несерйозність намірів нареченого.

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Нині ж сенс цього ритуалу загублений. Українці обливаються для розваги, а іноді влаштовують на вулиці справжні водяні бої.

Обливатися заведено тільки до обіду. Другу половину дня потрібно присвятити іншим розвагам, скажімо, гаївкам.

Також у поливаний понеділок традиційно ходять у гості до знайомих і родичів, пригощаються пасками і обмінюються писанками.

Нагадаємо, раніше ми публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.