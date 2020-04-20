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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 20 квітня

20 квітня у 2020 році відзначають Поливаний понеділок. Вважається, що Поливаний понеділок – день очищення водою, тому заведено обливати всіх зустрічних.

20 квітня також вшановують двох мучеників – святих Руфіна та Акиліну. Згідно з переказами, цього дня прокидаються русалки. Вважається, якщо їх задобрити 20 квітня, то вони будуть оберігати чоловіків і дітей від всяких напастей.

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Акиліна і Руфін відомі тим, що зуміли звернути 200 римських воїнів у віру. Коли до влади прийшов імператор Максимін, обох стратили.

20 квітня іменини відзначають Килина, Данило, Георгій, Серапіон, Юрій, Єгор, Петро, Прокіп, Леон, Агнесса.

Народні прикмети на 20 квітня:

  • Дощ на Килину – хороша буде калина.
  • Мороз і сонце – до врожаю хлібів і гречки.
  • Якщо вночі зірки сильно сяють, а вранці на небі хмари з’явилися, то до обіду буде гроза.
  • Червоний схід сонця – до зміни погоди.
  • Поява високих купчастих хмар віщує сонячну погоду наступного дня.

Що не можна робити сьогодні:

  • Не можна у цей день визирати з вікна.
  • Не варто сьогодні брати гроші у борг.
  • Не варто у цей день зловживати алкоголем і переїдати.
  • Не можна погано думати про рідних і бажати комусь зла.

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.

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