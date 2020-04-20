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Який сьогодні, 20 квітня, місячний день

У понеділок, 20 квітня, Місяць перебуває в знаку Овен. Це 27 місячний день.

Сприятливий час для починань. У цей день необхідно приймати швидкі і рішучі дії.

Незважаючи на хорошу енергетику, є ймовірність, що виникнуть конфлікти.

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У цей день можна повністю покладатися на інтуїцію. 20 квітня може з’явитися безліч несподіваних відкриттів.

Також можна без особливих труднощів нарешті знайти вихід з важкої ситуації.

Також дивіться повний місячний календар на березень 2020.

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