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Факти / Lifestyle

18 тепла вдень і до -5 вночі: погода в Україні на тиждень

Погода в Україні 21 квітня обіцяє бути сонячною. Вдень температура повітря коливатиметься від +9 до +17 градусів, а вночі опуститься до -5.

погода на 21 квітня

У середу, 22 квітня, очікується без опадів, середня температура повітря вдень становитиме +10…+12 градусів. Вночі похолодає до -5.

погода 22 квітня

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На четвер, 23 квітня, синоптики прогнозують середню температуру вдень до +15 градусів. Вночі мінусова температура буде лише у східних областях.

погода на 23 квітня

У п’ятницю, 24 квітня, погода в Україні передбачається дощовою. Стовпчик термометра не опуститься. Вдень буде від +14 до +18 градусів, а вночі до +3.

погода 24 квітня

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