Фрикадельки IKEA - рецепт страви та соусу до неї

Компанія IKEA розкрила секрет своїх фірмових шведських фрикадельок.

– Залишатися в ізоляції може бути складно, але ми хочемо допомогти зробити життя кожної людини трохи простіше і приємніше. Приємного апетиту або, smaklig måltid, як ми говоримо в Швеції!, – зазначила менеджер з продовольства IKEA Лорена Лурідо.

Рецепт фрикадельок IKEA

Склад:

Фарш з яловичини – 500 г;

Фарш зі свинини – 250 г;

Цибуля – 1 шт;

Часник – 1 зубчик;

Панірувальні сухарі – 100 г;

Яйця – 1 шт.;

Незбиране молоко – 5 столових ложок;

Сіль і перець.

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Приготування:

Змішайте фарш з яловичини та свинини, додайте цибулю, часник, панірувальні сухарі, яйце. Потім додайте туди молоко, сіль і перець. Скачайте маленькі кульки. Після чого відправте їх в холодильник на дві години – це допоможе зберегти форму під час готування. Налийте на сковорідку масло і нагрійте на середньому вогні, а потім обсмажте фрикадельки з усіх боків. Потім викладіть фрикадельки на деко і помістіть в духовку, нагріту до 180°C у звичайному режимі або до 160°C в конвекційному. Залиште їх в духовці на 30 хвилин.

Склад соусу:

Крапля соняшникової або оливкової олії;

Вершкове масло – 40 г;

Пшеничне борошно – 40 г;

Овочевий бульйон – 150 мл;

Яловичий бульйон – 150 мл;

Жирні вершки (30% -50%) – 150 мл;

Соєвий соус – 2 чайні ложки;

Діджонская гірчиця – 1 чайна ложка.

Приготування соусу:

Розтопіть на сковороді 40 г вершкового масла, і додайте в нього пшеничне борошно, розмішуючи протягом двох хвилин. Після додайте в суміш овочевий та яловичий бульйон, продовжуючи розмішувати. Потім ще вершки, соєвий соус і гірчицю. Доведіть до кипіння і дочекайтеся, поки соус загусне.

Раніше Факти ICTV писали, що фірмовий меблевий магазин шведської компанії IKEA може відкритися в Україні в серпні 2020 року в ТРЦ Blockbuster Mall.