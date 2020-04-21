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Факти / Lifestyle

Фірмові фрикадельки IKEA – компанія опублікувала секретний рецепт

Компанія IKEA розкрила секрет своїх фірмових шведських фрикадельок.

– Залишатися в ізоляції може бути складно, але ми хочемо допомогти зробити життя кожної людини трохи простіше і приємніше. Приємного апетиту або, smaklig måltid, як ми говоримо в Швеції!, – зазначила менеджер з продовольства IKEA Лорена Лурідо.

Фрикадельки IKEA - рецепт страви та соусу до неї

Рецепт фрикадельок IKEA

Склад:

  • Фарш з яловичини – 500 г;
  • Фарш зі свинини – 250 г;
  • Цибуля – 1 шт;
  • Часник – 1 зубчик;
  • Панірувальні сухарі – 100 г;
  • Яйця – 1 шт.;
  • Незбиране молоко – 5 столових ложок;
  • Сіль і перець.

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Приготування:

  1. Змішайте фарш з яловичини та свинини, додайте цибулю, часник, панірувальні сухарі, яйце. Потім додайте туди молоко, сіль і перець.
  2. Скачайте маленькі кульки. Після чого відправте їх в холодильник на дві години – це допоможе зберегти форму під час готування.
  3. Налийте на сковорідку масло і нагрійте на середньому вогні, а потім обсмажте фрикадельки з усіх боків.
  4. Потім викладіть фрикадельки на деко і помістіть в духовку, нагріту до 180°C у звичайному режимі або до 160°C в конвекційному.
  5. Залиште їх в духовці на 30 хвилин.

Фрикадельки IKEA - рецепт страви та соусу до неї

Склад соусу:

  • Крапля соняшникової або оливкової олії;
  • Вершкове масло – 40 г;
  • Пшеничне борошно – 40 г;
  • Овочевий бульйон – 150 мл;
  • Яловичий бульйон – 150 мл;
  • Жирні вершки (30% -50%) – 150 мл;
  • Соєвий соус – 2 чайні ложки;
  • Діджонская гірчиця – 1 чайна ложка.

Приготування соусу:

Розтопіть на сковороді 40 г вершкового масла, і додайте в нього пшеничне борошно, розмішуючи протягом двох хвилин. Після додайте в суміш овочевий та яловичий бульйон, продовжуючи розмішувати. Потім ще вершки, соєвий соус і гірчицю. Доведіть до кипіння і дочекайтеся, поки соус загусне.

Раніше Факти ICTV писали, що фірмовий меблевий магазин шведської компанії IKEA може відкритися в Україні в серпні 2020 року в ТРЦ Blockbuster Mall.

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