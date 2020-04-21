Фрикадельки IKEA - рецепт страви та соусу до неї

Компанія IKEA розкрила секрет своїх фірмових шведських фрикадельок.
– Залишатися в ізоляції може бути складно, але ми хочемо допомогти зробити життя кожної людини трохи простіше і приємніше. Приємного апетиту або, smaklig måltid, як ми говоримо в Швеції!, – зазначила менеджер з продовольства IKEA Лорена Лурідо.
Рецепт фрикадельок IKEA
Склад:
- Фарш з яловичини – 500 г;
- Фарш зі свинини – 250 г;
- Цибуля – 1 шт;
- Часник – 1 зубчик;
- Панірувальні сухарі – 100 г;
- Яйця – 1 шт.;
- Незбиране молоко – 5 столових ложок;
- Сіль і перець.
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Приготування:
- Змішайте фарш з яловичини та свинини, додайте цибулю, часник, панірувальні сухарі, яйце. Потім додайте туди молоко, сіль і перець.
- Скачайте маленькі кульки. Після чого відправте їх в холодильник на дві години – це допоможе зберегти форму під час готування.
- Налийте на сковорідку масло і нагрійте на середньому вогні, а потім обсмажте фрикадельки з усіх боків.
- Потім викладіть фрикадельки на деко і помістіть в духовку, нагріту до 180°C у звичайному режимі або до 160°C в конвекційному.
- Залиште їх в духовці на 30 хвилин.
Склад соусу:
- Крапля соняшникової або оливкової олії;
- Вершкове масло – 40 г;
- Пшеничне борошно – 40 г;
- Овочевий бульйон – 150 мл;
- Яловичий бульйон – 150 мл;
- Жирні вершки (30% -50%) – 150 мл;
- Соєвий соус – 2 чайні ложки;
- Діджонская гірчиця – 1 чайна ложка.
Приготування соусу:
Розтопіть на сковороді 40 г вершкового масла, і додайте в нього пшеничне борошно, розмішуючи протягом двох хвилин. Після додайте в суміш овочевий та яловичий бульйон, продовжуючи розмішувати. Потім ще вершки, соєвий соус і гірчицю. Доведіть до кипіння і дочекайтеся, поки соус загусне.
Раніше Факти ICTV писали, що фірмовий меблевий магазин шведської компанії IKEA може відкритися в Україні в серпні 2020 року в ТРЦ Blockbuster Mall.