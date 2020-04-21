Карантин в Україні: реакція на послаблення обмежень

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу повідомив, що карантин в Україні збираються продовжити до 12 травня.

Однак він зазначив, що уряд може зняти низку обмежень. Зокрема, після 24 квітня пропонується відкрити парки, музеї та бібліотеки.

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Факти ICTV зібрали реакцію українців на можливі пом’якшення карантину в Україні.































Хот-доги в бібліотеках і бари у музеях: реакція українців на послаблення карантину / 8 фотографий

До слова, раніше мер столиці Віталій Кличко пояснив, коли у Києві послаблять карантин.