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Факти / Lifestyle

Хот-доги в бібліотеках і бари у музеях: реакція українців на послаблення карантину

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу повідомив, що карантин в Україні збираються продовжити до 12 травня.

Однак він зазначив, що уряд може зняти низку обмежень. Зокрема, після 24 квітня пропонується відкрити парки, музеї та бібліотеки.

Читайте: Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Факти ICTV зібрали реакцію українців на можливі пом’якшення карантину в Україні.

  • Карантин в Україні: реакція на послаблення обмежень
  • Карантин в Україні: реакція на послаблення обмежень
  • Карантин в Україні: реакція на послаблення обмежень
  • Карантин в Україні: реакція на послаблення обмежень
  • Карантин в Україні: реакція на послаблення обмежень
  • Карантин в Україні: реакція на послаблення обмежень
  • Карантин в Україні: реакція на послаблення обмежень
  • Карантин в Україні: реакція на послаблення обмежень
  • Карантин в Україні: реакція на послаблення обмежень
  • Карантин в Україні: реакція на послаблення обмежень
  • Карантин в Україні: реакція на послаблення обмежень
  • Карантин в Україні: реакція на послаблення обмежень
  • Карантин в Україні: реакція на послаблення обмежень
  • Карантин в Україні: реакція на послаблення обмежень
  • Карантин в Україні: реакція на послаблення обмежень
  • Карантин в Україні: реакція на послаблення обмежень
Хот-доги в бібліотеках і бари у музеях: реакція українців на послаблення карантину / 8 фотографий

До слова, раніше мер столиці Віталій Кличко пояснив, коли у Києві послаблять карантин.

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