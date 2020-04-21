Головне православне свято у церковному календарі на травень 2020 року – Вознесіння Господнє, яке припадає на 28 травня.
Це одне з дванадесятих перехідних свят, дата якого залежить від Великодня.
Є ще один важливий день в останній місяць літа – це 9 травня (поминання загиблих воїнів).
Читайте: Календар неофіційних свят на 2020 рік
Список церковних свят на травень 2020:
- 1 травня, п’ятниця – Максимівської ікони Божої Матері (одноденний піст)
- 2 травня, субота – Преподобного Іоанна Старопечерника
- 3 травня, неділя – святих жінок-мироносиць, праведних Йосипа Аримафійського і Никодима
- 4 травня, понеділок – Моздокської ікони Божої Матері
- 5 травня, вівторок – Преподобного Феодора Сікеота, єпископа Анастасіопольского
- 6 травня, середа – Великомученика Георгія Побідоносця, Іверської ікони Божої Матері (одноденний піст)
- 7 травня, четвер – Молченської ікони Божої Матері
- 8 травня, п’ятниця – Апостола і євангеліста Марка (одноденний піст)
- 9 травня, субота – поминання загиблих воїнів, Святителя Стефана, єпископа Великопермського
- 10 травня, неділя – Апостола і священномученика Симеона, єпископа Єрусалимського
- 11 травня, понеділок – Святителя Кирила, єпископа Туровського
- 12 травня, вівторок – Преподобного Мемнона чудотворця
- 13 травня, середа – Апостола Якова Зеведєєва, брата Іоанна Богослова (одноденний піст)
- 14 травня, четвер – Ікони Божої Матері Несподівана Радість
- 15 травня, п’ятниця – Святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського, перенесення мощей благовірних князів Бориса і Гліба (одноденний піст)
- 16 травня, субота – Мученика Павла Вільнюського
- 17 травня, неділя – Староруської ікони Божої Матері
- 18 травня, понеділок – Ікони Божої Матері Невичерпна Чаша
- 19 травня, вівторок – Праведного Іова Багатостраждального
- 20 травня, середа – Згадування появи на небi Хреста Господнього в Єрусалимі, Жировицької ікони Божої Матері (одноденний піст)
- 21 травня, четвер – Апостола і євангеліста Іоанна Богослова
- 22 травня, п’ятниця – День Миколи Чудотворця (одноденний піст)
- 23 травня, субота – Апостола Симона Зилота
- 24 травня, неділя – Рівноапостольних Кирила і Мефодія
- 25 травня, понеділок – Священномученика Ермогена
- 26 травня, вівторок – Мучениці Гликерії та мученика Лаодикія, стража в’язничного
- 27 травня, середа – Мученика Ісидора (одноденний піст)
- 28 травня*, четвер – Вознесіння Господнє
- 29 травня, п’ятниця – Преподобного Феодора Освяченого (одноденний піст)
- 30 травня, субота – Преподобної Єфросинії
- 31 травня, неділя – День пам’яті святих отців семи Вселенських Соборів.
Факти ICTV також склали для вас календар церковних свят на 2020 рік.