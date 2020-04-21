Місячний календар на квітень 2020 буде сприятливим. У цей період рекомендується уникати конфліктів і більше часу приділяти кар’єрі.

У квітні багато подій надаватимуть певні дії на людей. Небезпечний час для кардинальних змін.

Факти ICTV склали місячний календар на квітень 2020 за днями.

Місячний астропрогноз на 8 квітня

Гарний час для спілкування з однодумцями. Астрологи рекомендують приділити увагу близьким. Слушна нагода для відпочинку після напруженого тижня.

Місячний астропрогноз на 9 квітня

Сприятливий період для прийняття важливих рішень. Можна сміливо братися за будь-яку складну справу. Є велика ймовірність, що все виявиться посильним.

Місячний астропрогноз на 10 квітня

Гармонійний день. Все перебуватиме в рівновазі. Є ризик, що буде надлишок сил. Однак краще їх направити в потрібне русло і постаратися уникнути розбіжностей.

Місячний астропрогноз на 11 квітня

У цей період активність зменшуватиметься, тому не варто витрачати енергію на дрібниці. Прекрасний час, щоб позбутися від старих шкідливих звичок.

Місячний астропрогноз на 12 квітня

Нейтральний день для будь-яких починань. У цей період можна побачити перші підсумки, вкладених раніше зусиль. Сприятливий час для саморозвитку і вдосконалення.

Місячний астропрогноз на 13 квітня

Один з небезпечних днів. Не рекомендується займатися важливими питаннями і з’ясовувати відносини з колегами. Також варто відкласти на потім фінансові рішення.

Місячний астропрогноз на 14 квітня

У цей період зменшуватиметься енергія. Також часто змінюватмуться плани та ідеї. Однак не варто забувати про найважливіше і головне – про свою мету.

Місячний астропрогноз на 15 квітня

Нейтральний день. У цей день краще не турбувати керівництво і не нервувати через дрібниці. Цей час відмінно підходить для розумової та творчої діяльності.

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Місячний астропрогноз на 16 квітня

Сприятливий час для занять, пов’язаних з розумовою діяльністю. У цей день можливі ревнощі і заздрість з боку партнерів.

Місячний астропрогноз на 17 квітня

У цей день важливо зменшити фізичні і психічні навантаження. Астрологи рекомендують уникати конфліктів, як на роботі, так і в особистому житті.

Місячний астропрогноз на 18 квітня

У цей період люди чутливіші та вразливі. Цей стан може негативно позначитися на бізнесі і сімейному житті. Але незважаючи на це, в цей день вдаються контакти з начальством, бувають успішними переговори.

Місячний астропрогноз на 19 квітня

Сприятливий день для будь-якої кропіткої роботи, що вимагає вдумливого і серйозного підходу. Рекомендується більше часу проводити з сім’єю.

Місячний астропрогноз на 20 квітня

В цей період все знаходиться в рівновазі. Однак буде відчутний деякий надлишок сил. Її найкраще направити в творче русло або на фізичне навантаження.

Місячний астропрогноз на 21 квітня

Нейтральний день для глобальних починань. Незважаючи на це, є дуже велика ймовірність ускладнення відносин з близьким оточенням.

Місячний астропрогноз на 22 квітня

Небезпечний день. У цей період організм накопичує сили. Енергійність ще досить мала в усіх сферах життя, будь то самопочуття, особисте життя або бізнес.

Місячний астропрогноз на 23 квітня

У цей день швидко виникають нові зв’язки і знайомства. Не варто ними зловживати і важливо показати себе тільки з кращого боку.

Місячний астропрогноз на 24 квітня

Хороший день для важливих угод. Заняття спортом краще відкласти на потім. Особливу увагу необхідно приділити вживанню в цей день їжі.

Місячний астропрогноз на 25 квітня

Небезпечний період. Нехтування власними принципами, нерішучість і сумнівність можуть привести до досить суттєвих змін ваших планів.

Місячний астропрогноз на 26 квітня

Не рекомендується здійснювати великі угоди і підписувати важливі договори. Дуже важливо не випускати на поверхню негативне ставлення до оточуючих людей.

Місячний астропрогноз на 27 квітня

День хороший новин. Є велика ймовірність, що більшість бажань почнуть збуватися. Також добре складатимуться фінансові справи.

Місячний астропрогноз на 28 квітня

У цей день у вас може бути загострена інтуїція. Але не варто покладатися тільки на неї та ігнорувати зауваження близьких.

Місячний астропрогноз на 29 квітня

Критичний день. Потрібно бути готовим до боротьби з спокусами, обманом і ілюзіями. Свою увагу варто перенаправити на потрібне русло.

Місячний астропрогноз на 30 квітня

Небезпечний день. Варто відкласти всі серйозні фінансові справи, пов’язані з великими коштами. Щоб уникнути втрат, не варто оформляти угоди з нерухомістю.

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