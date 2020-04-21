День ангела Вадима припадає на 22 квітня. Святий покровитель імені – преподобний мученик архімандрит Вадим Перський.

Не забувайте відзначати іменини Вадима і вітати своїх знайомих чоловіків зі святом.

Ми зібрали для вас найкращі привітання у картинках з Днем ангела Вадима.

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