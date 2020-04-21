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Факти / Lifestyle

Найкращі привітання з Днем ангела Вадима у листівках

День ангела Вадима припадає на 22 квітня. Святий покровитель імені – преподобний мученик архімандрит Вадим Перський.

Не забувайте відзначати іменини Вадима і вітати своїх знайомих чоловіків зі святом.

Ми зібрали для вас найкращі привітання у картинках з Днем ангела Вадима.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

З днем ангела Вадима

З днем ангела Вадима

Привітання з Днем ангела Вадима

Привітання з Днем ангела Вадима

Привітання з Днем ангела Вадима у листівках

Привітання з Днем ангела Вадима у листівках

Найкращі привітання з Днем ангела Вадима у листівках

Найкращі привітання з Днем ангела Вадима у листівках

Найкращі поздоровлення з Днем ангела Вадима

Найкращі поздоровлення з Днем ангела Вадима

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