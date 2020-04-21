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Факти / Lifestyle

Погода в Україні на 21 квітня (КАРТА)

В Україні 21 квітня буде прохолодна погода, місцями дощитиме.

У західних областях очікується +10-12° вдень, вночі від -1° до -3°.

У північних регіонах повітря прогріється до +12° вдень, вночі стовпчики термометрів опустяться до -3°. Дощі очікуються у Чернігівській і Сумській областях.

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У центральних областях температура вдень становитиме +9-11°, вночі до -2°.

У східних та південних регіонах синоптики прогнозують від +10° до +13° вдень. Вночі очікується від +3° до +5°. Дощитиме у Харківській, Луганській та Донецькій областях.

У Києві повітря прогріється до +11° вдень, вночі очікується до -2°.

Погода в Україні на сьогодні, 21 квітня 2020

До слова, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода влітку 2020 в Україні.

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