PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Весняний зорепад Ліріди 2020 – дата і час

Перший весняний зорепад у 2020 році – так званий метеорний потік Ліріди – як і завжди, припадає на період з 16 до 25 квітня.

Пік зорепаду українці зможуть спостерігати 21-22 квітня. Головне, щоб небо було ясним.

Спостерігати за унікальним астрономічним явищем найкраще з 23.00. У цей час можуть “впасти” до 15-20 зірок.

ЧитайтеАстрономи відкрили 21 зірку, яка може вказувати на існування інопланетян

Метеорний потік Ліріди вважають одним із найстаріших зорепадів. Перші згадки про нього датуються 687 роком до нашої ери.

Назву він отримав через близьке розташування до сузір’я Ліра.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року українці спостерігали за зорепадом Драконіди, а в січні 2020 – за метеорним потоком Квадрантид.

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка