Перший весняний зорепад у 2020 році – так званий метеорний потік Ліріди – як і завжди, припадає на період з 16 до 25 квітня.

Пік зорепаду українці зможуть спостерігати 21-22 квітня. Головне, щоб небо було ясним.

Спостерігати за унікальним астрономічним явищем найкраще з 23.00. У цей час можуть “впасти” до 15-20 зірок.

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Метеорний потік Ліріди вважають одним із найстаріших зорепадів. Перші згадки про нього датуються 687 роком до нашої ери.

Назву він отримав через близьке розташування до сузір’я Ліра.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року українці спостерігали за зорепадом Драконіди, а в січні 2020 – за метеорним потоком Квадрантид.