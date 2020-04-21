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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 21 квітня

Щороку 21 квітня відзначають Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності. Вперше цей день відзначався у понад 50 країнах світу 21 квітня 2002 року. У 2017 році за підтримки Генеральної асамблеї ООН Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності став офіційним міжнародним заходом.

Також 21 квітня свій день народження святкує королева Великої Британії Єлизавета II.

Іменини у цей день святкують Іван, Родіон, Йосип, Марія, Юлія, Яків.

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За православним календарем, 21 квітня вшановують пам’ять святого Іродіона, який був страчений за свою віру.

Прикмети на 21 квітня:

  • Якщо у цей день яскрава сонячна погода, то буде раннє літо.
  • Якщо теплий вечір і тиха ніч, то буде спекотне і сухе літо.
  • Якщо у цей день туманний ранок, то чекай негоди у літні дні.

Що не можна робити 21 квітня:

  • Не можна засмічувати воду, ріки, озера. Також було б добре почистити їх та берег довкола.
  • Не можна сумувати і думати про погане.

До слова, раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.

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