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Факти / Lifestyle

День Землі 2020: Google створив святковий дудл

Google представив святковий дудл, який присвятив Дню Землі. Зокрема, він звертає увагу на проблему масового вимирання бджіл.

Дудл зроблений у вигляді гри, у якій всі охочі можуть запилювати квіти разом з бджолою і дізнаватися цікаві факти про цих комах.

До прикладу, одним із таких є те, що без опилення бджолами не було би двох третин урожаю на планеті та 85% квіткових рослин.

день землі 2020

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Тому саме у такий спосіб Google закликає людство звернути увагу на масове вимирання бджіл у світі.

Нагадаємо, раніше Google створив дудл про важливість карантину через коронавірус, у якому пояснив, чому важливо залишатися вдома.

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