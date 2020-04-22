Компанія Ілона Маска SpaceX за допомогою ракети-носія Falcon 9 в середу повинна запустити на орбіту чергову групу з 60 мікросупутників для продовження розгортання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Запуск планується здійснити зі стартового комплексу LC-39 на космодромі на мисі Канаверал (штат Флорида) о 15.37 за часом Східного узбережжя США.

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Запуск ракети будуть проводити, попри пандемію коронавірусу. Командування космодрому запевняє, що там приймаються необхідні запобіжні заходи для того, щоб знизити ризик поширення Covid-19.

Це буде сьомий запуск на орбіту групи інтернет-супутників починаючи з травня 2019 року в рамках проекту Starlink.

Раніше Факти ICTV писали, що американська компанія SpaceX уклала угоду з Space Adventures для здійснення комерційних польотів туристів у космос.