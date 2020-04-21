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Факти / Lifestyle

Канадець веселим відео довів, що зберігати соціальну дистанцію неможливо

Канадець Деніел Ротстейн створив “машину для соціального дистанціювання” із трубок і пішов вулицями Торонто, щоб довести, як складно підтримувати соціальну дистанцію в 1,8 м, якої фахівці в галузі охорони здоров’я рекомендують дотримуватися для нерозповсюдження коронавірусу.

На відео, яке зняв 30-річний чоловік, видно, що він не міг втриматися від зіткнення з перехожими, автомобілями і будівлями.

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– Я хотів створити щось візуальне і веселе, щоб показати, що неможливо переміщатися вулицями, зберігаючи соціальну дистанцію, яку встановила міська влада, – розповів Даніель.

До слова, працівникам компанії Ford видали браслети, які вібрують, коли вони порушують соціальну дистанцію.

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