Канадець веселим відео довів, що зберігати соціальну дистанцію неможливо

Канадець Деніел Ротстейн створив “машину для соціального дистанціювання” із трубок і пішов вулицями Торонто, щоб довести, як складно підтримувати соціальну дистанцію в 1,8 м, якої фахівці в галузі охорони здоров’я рекомендують дотримуватися для нерозповсюдження коронавірусу.

На відео, яке зняв 30-річний чоловік, видно, що він не міг втриматися від зіткнення з перехожими, автомобілями і будівлями.

Made a Social Distance machine to show why @cityoftoronto needs to close major streets like Yonge during COVID-19. Our sidewalks are too narrow to keep a safe distance.

Tell @JohnTory and your local councillors: #streets4peopleTO!https://t.co/uUmYOxOGZv pic.twitter.com/ZiCwuSECx9

— Daniel Rotsztain (@theurbangeog) April 13, 2020