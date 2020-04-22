День ангела Вадима припадає на 22 квітня. Святий покровитель імені – преподобний мученик архімандрит Вадим Перський.
Не забувайте відзначати іменини Вадима і вітати своїх знайомих чоловіків зі святом.
Ми зібрали для вас найкращі привітання у картинках з Днем ангела Вадима.
Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік
Привітання з Днем ангела Вадима в листівках
Привітання з Днем ангела Вадима в листівках
Привітання з Днем ангела Вадима в листівках
Привітання з Днем ангела Вадима в листівках
З днем ангела Вадима
Привітання з Днем ангела Вадима
Привітання з Днем ангела Вадима у листівках
Найкращі привітання з Днем ангела Вадима у листівках
Найкращі поздоровлення з Днем ангела Вадима
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==