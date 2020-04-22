Сьогодні, 22 квітня, віряни відзначають Світлу середу після Великодня і вшановують пам’ять святого мученика Євпсихія, яке все життя прожив із вірою.

22 квітня у світі відзначають Міжнародний день Матері-Землі, а також Міжнародний день секретаря.

У середу іменини відзначають власники таких імен: Вадим, Марія, Тамара, Гавриїл та Леон.

Народні прикмети і традиції

Якщо погода досі далека від весняної, то літо буде спекотним;

Якщо вранці туманно і вітряно, то рік буде врожайним;

Якщо вранці чутно спів пташок, невдовзі відчутно зміниться погода;

Якщо дуже хмарно, то варто готуватись до нічних заморозків.

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Що не можна робити сьогодні

Не можна брехати, кричати, а також вживати нецензурну лексику;

Не можна займатись важкою фізичною роботою;

Не можна зациклюватись на негативних думках;

Не можна виходити з дому без важливої причини;

Не можна дратуватись через дурниці.

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.