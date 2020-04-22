У середу, 22 квітня, Місяць перебуває в знаку Овен. Це 29 місячний день.
Гарний час для важливих переговорів. У цей період рекомендується відкласти справи, що вимагають особливої точності й продуманості.
Є ризик, що буде знижений загальний життєвий тонус організму. Також велика ймовірність депресивного стану.
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Астрологи рекомендують в 29 місячний день більше уваги приділити саморозвитку.
Хороший період для занять спортом.
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