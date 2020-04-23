День ангела Максима: привітання в картинках

День ангела Максима чоловіки святкують 23 квітня.

Максим – римське родове ім’я з латинським походженням, яке означає найбільший, величний, могутній.

Відомими власниками цього імені були імператор Максиміліан І та революціонер Максиміліан Робесп’єр.

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Факти ICTV публікують найкращі картинки з привітаннями на День ангела Максима 2020.

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.