День ангела Максима чоловіки святкують 23 квітня.
Максим – римське родове ім’я з латинським походженням, яке означає найбільший, величний, могутній.
Відомими власниками цього імені були імператор Максиміліан І та революціонер Максиміліан Робесп’єр.
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Факти ICTV публікують найкращі картинки з привітаннями на День ангела Максима 2020.
День ангела Максима: привітання в картинках
День ангела Максима: найкращі привітання в картинках
Найкращі привітання в картинках з Днем ангела Максима
Привітання в картинках з Днем ангела Максима
Привітання з Днем ангела Максима
Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.
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