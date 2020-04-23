У суботу, 25 квітня, дощі прогнозують майже скрізь, окрім півдня та частини східних областей.

Температура повітря у південних регіонах, на Закарпатті, а також у Полтавській та Харківській областях сягатиме +18.

В інших регіонах на заході – від +14 до +17.

На півночі та у центрі +15 +17, на сході переважно +16.

У Києві дощ, вночі 5-7, вдень 15-17 вище нуля.

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У неділю, 26 квітня, опади у вигляді дощу очікуються на всій території Україні, прояснення можливе лише на крайньому заході.

На півдні та сході +17, в решті областей температура коливатиметься в межах +11 +14.

У столиці дощ, вночі 6-8, вдень 12-14 градусів тепла.

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