Магнітні бурі в квітні 2020: дати магнітних бур

Магнітні бурі в квітні нагрянуть сім разів. Цього місяця очікуються шість слабких і один сильний спалах на сонці, який викличе дискомфорт у метеозалежних людей.
Перші коливання прогнозуються у першому тижні місяця – 1 і 7 квітня.
Найсильніше коливання магнітного поля відбудеться 18 квітня.
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Магнітні бурі в квітні 2020:
- 1 квітня
- 7 квітня
- 18 квітня
- 20 квітня
- 28, 29 і 30 квітня
Симптоми під час магнітних бур:
- сильний головний біль,
- стрибки тиску,
- слабкість,
- сонливість,
- безсоння.
Що робити під час магнітних бур:
- гуляти на свіжому повітрі,
- спати не менше восьми годин на добу,
- відмовитися від алкоголю, жирної і гострої їжі,
- пити більше води,
- замінити каву і чорний чай трав’яним чаєм.
Магнітною бурею називають коливання геомагнітного поля Землі через потоки сонячного вітру. Причиною виникнення є відлуння вибухів на Сонці, які долітають до нашої планети. Бурі можуть тривати від пари годин до декількох днів.
До слова, в період коливань магнітного поля потрібно ретельно стежити за здоров’ям. До цього можна підготуватися, знаючи, коли будуть спалахи на сонці. Факти ICTV підготували календар магнітних бур на 2020 рік.