Погода в Україні на сьогодні, 23 квітня 2020

23 квітня в Україні очікується мінлива хмарність по всій території країни і без опадів.

У західних областях прогнозується від 14 до 16°С тепла вдень, а вночі до 3-5°С.

На Півночі країни синоптики прогнозують вдень від 14 до 16°С тепла, а вночі – до 4°С.

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На Півдні вдень очікується від 14 до 16°С тепла, а вночі – від 3 до 6°С.

На Сході прогнозують від 13 до 15°С тепла. Вночі похолодає до 3°С морозу.

У Києві очікується 16-18°С вдень і 4-6°С вночі.

До слова, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода влітку 2020 в Україні.