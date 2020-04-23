Рамадан 2020, місяць великого посту у мусульман, почнеться 24 квітня зі сходом сонця і триватиме до заходу 23 травня.
Рамадан або Рамазан – священний місяць у мусульманському календарі. Вважається, що в цей час був посланий Коран. Ці 30 днів – період духовних змін, боротьби з бажаннями і слабкостями.
Що не можна робити в Рамадан?
- Заборонений прийом їжі і пиття у світлу чатину доби.
- Не можна курити і нюхати тютюн.
- Потрібно утримуватися від інтимної близькості.
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Закінчення періоду фізичного і духовного очищення мусульмани відзначать святом Ураза-байрам, другим за значимістю після Курбан-байраму. У цьому році він пройде 24 травня.
Нагадаємо, раніше ми писали, що таке Курбан-байрам і як його відзначають в Україні.