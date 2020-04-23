Секс на самоізоляції: 4 нові пози, які розпалять кохання

Секс – чудовий помічник у боротьбі з тривожністю і стресом, які виникають під час самоізоляції.

Також заняття сексом допоможуть тримати серцево-судинну систему в тонусі.

Звичайно, слід пам’ятати, що займатися коханням слід із близькими людьми, у здоров’ї яких ви впевнені на 100%.

Щоб додати яскравих емоцій у цей процес, радимо спробувати нові пози.

Амур

Чоловік сідає на ліжку або на підлозі, спирається руками та витягує ноги, злегка їх згинаючи. Жінка сідає зверху на його злегка розведені ноги.

Ця поза дозволяє чоловікові насолоджуватися тілом коханої в процесі, а жінка отримує доступ до його обличчя та шиї.

Місіонерська поза (зі стиснутими стегнами)

Чоловік, який знаходиться зверху, входить у партнершу, після чого вона зводить ноги разом. Враховуючи вагу чоловіка, йому слід спертися на лікті, щоби не придавити кохану. Варто враховувати, що чоловік не зможе увійти на достатню глибину через зведені стегна жінки, тому тут важливий розмір.

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Праска

Чоловік лягає на жінку, яка лежить на животі, та обидва партнери витягують ноги. Поза гарантує глибоке проникнення, тому чоловік, який має великий пеніс, має бути особливо обережним.

Цією позою чудово завершувати масаж, який чоловік робить коханій.

Лотос

Партнер сідає на диван, а жінка сідає зверху, розводячи ноги і злегка відхиляючись назад. Чоловік утримує кохану за стегна. Відмінний варіант для занять сексом на дивані, широкому кріслі або в джакузі.

Нагадаємо, передавання коронавірусу статевим шляхом не доведено, але передати вірус легко під час сексу через поцілунки.

Фото: Мир идей