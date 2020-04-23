Супутники Starlink компанії SpaceX зроблять менш яскравими, щоб вони не заважали астрономам у їхніх спостереженнях.
Все через те, що Starlink дуже добре видно у нічному небі через кут сонячних панелей, які відбивають світло. Тому SpaceX працює над вирішенням проблеми зайвої яскравості апаратів.
Зокрема, компанія скоригує кут нахилу сонячних панелей на апаратах.
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Супутники оснастять парасольками з матеріалу, який є прозорим для радіовипромінювання і дозволяє знизити інтенсивність відбитого світла.
Нагадаємо, 22 квітня SpaceX запустила на орбіту чергову групу з 60 мікросупутників Starlink для продовження розгортання глобальної мережі інтернет-покриття.
Джерело: TechCrunch