Супутники Starlink компанії SpaceX зроблять менш яскравими, щоб вони не заважали астрономам у їхніх спостереженнях.

Все через те, що Starlink дуже добре видно у нічному небі через кут сонячних панелей, які відбивають світло. Тому SpaceX працює над вирішенням проблеми зайвої яскравості апаратів.

Зокрема, компанія скоригує кут нахилу сонячних панелей на апаратах.

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Супутники оснастять парасольками з матеріалу, який є прозорим для радіовипромінювання і дозволяє знизити інтенсивність відбитого світла.

Нагадаємо, 22 квітня SpaceX запустила на орбіту чергову групу з 60 мікросупутників Starlink для продовження розгортання глобальної мережі інтернет-покриття.

Джерело: TechCrunch