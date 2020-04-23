У США коронавірусом заразилися дві домашні кішки

В американському штаті Нью-Йорк коронавірус виявили у двох домашніх котів.

У центрі з контролю і профілактики захворювань у США та у міністерстві сільського господарства вважають, що тварини могли заразитися від своїх господарів або сусідів.

У одного кота з’явилися ознаки хвороби за тиждень після того, як його господар мав легке респіраторне захворювання.

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А у власника іншого кота був підтверджений Covid-19. Водночас у нього є ще одна кішка, але симптомів захворювання у неї немає.

Вірус, імовірно, передається від людини до тварин, проте вчені кажуть, що досі немає доказів того, що тварини можуть передавати його людям, тому просять не панікувати.

Нагадаємо, на початку квітня коронавірус виявили у кількох тигрів і левів у зоопарку Нью-Йорка.