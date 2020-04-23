23 квітня відзначається Всесвітній день книги та авторського права. Це свято книголюбів. Починаючи з 1996 року всі автори, бібліотекарі, читачі та критики щорічно відзначають це свято.

Одна з головних цілей свята – залучення до читання, а також привернення уваги до питань захисту авторського права.

Цей день рекомендується відсвяткувати, купивши книжку.

До Всесвітнього дня книги та авторського права Факти ICTV підготували топ-5 книжних новинок.

Мовчання, Джон Харт

Книга написана в жанрі жахів. Джонні Меррімон розкрив таємницю серійного вбивці, який тривалий час тероризував весь округ. Після цього він пішов з дому і жив в безлюдному місці, де безліч примар.

Не тупи, Джен Сінсеро

Ця книга створена щоби заряджати енергією та мотивувати на успіх. Автори впевнені, що тільки той, хто щодня працює над собою, живе життям мрії.

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Клуб п’ятої ранку, Робін Шарма

Автор впевнений, що все, що ви не встигаєте, можна зробити зранку. Книгу написав популярний коуч та автор, який допоможе правильно спланувати час.

Скажи, що тобі шкода, Мелінда Лі

В сюжеті книги закладена історія про успішного адвоката Морган Дейн, яка після втрати чоловіка намагається налагодити життя. В неї є три доньки та робота в прокуратурі. Однак у місті стається жахливе вбивство, яке змінило її життя.

Секта з Туманного острова, Маріетт Ліндстін

Цей детектив про те, що будь-яку людину можна затягнути в секту. Франц Освальд створює свою групу, де розповідає про правильне життя. Софія потрапляє туди і розуміє, що вибратися з цього місця буде не просто.

До речі, Факти ICTV зібрали п’ять сучасних українських авторів, яких варто почитати.