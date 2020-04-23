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Факти / Lifestyle

Всеукраїнський день психолога: красиві привітання в картинках

23 квітня відзначається Всеукраїнський день психолога. Життя людини дуже непередбачуване, на шляху разом з позитивними емоціями також зустрічаються і розчарування, після чого і виникають негативні емоції.

Коли стає важко утримати все емоції в собі, людина звертається до психолога.

До Всеукраїнського дня психолога Факти ICTV підготували красиві привітання в картинках.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Всеукраїнський день психолога

Всеукраїнський день психолога

Всеукраїнський день психолога

Всеукраїнський день психолога

Всеукраїнський день психолога

До речі, раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.

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