23 квітня відзначається Всеукраїнський день психолога. Життя людини дуже непередбачуване, на шляху разом з позитивними емоціями також зустрічаються і розчарування, після чого і виникають негативні емоції.

Коли стає важко утримати все емоції в собі, людина звертається до психолога.

До Всеукраїнського дня психолога Факти ICTV підготували красиві привітання в картинках.

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До речі, раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.