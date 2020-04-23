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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 23 квітня

23 квітня в Україні відзначається День психолога. Він не є загальнодержавним вихідним і не закріплений на офіційному рівні в переліку пам’ятних дат.

Також 23 квітня відзначається Всесвітній день книги і авторського права.

У 1995 році в Парижі Генеральна конференція ЮНЕСКО вирішила віддати в цей день данину поваги книгам і авторам. Тоді і був заснований Всесвітній день книги і авторського права і премія ЮНЕСКО за пропаганду ідеалів терпимості в дитячій та юнацькій літературі.

В Іспанії 23 квітня відзначаться День святого Георгія або День закоханих.

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Іменини 23 квітня відзначають: Олександр, Африкан, Зенон, Максим, Григорій, Терентій, Федір, Яків.

Прикмети на 23 квітня:

  • ранковий туман – до дощу;
  • маленькі павуки в будинку – до потепління;
  • великі павуки високо на павутині – до заморозків;
  • сильний вітер – до неврожаю;
  • багато птахів на гілках дерев — до жаркого і сонячного літа.

Що не можна робити 23 квітня:

  • Не можна багато і важко працювати.
  • Не можна лихословити і сваритися.
  • Не можна вживати алкоголь.

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.

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