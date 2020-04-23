23 квітня в Україні відзначається День психолога. Він не є загальнодержавним вихідним і не закріплений на офіційному рівні в переліку пам’ятних дат.
Також 23 квітня відзначається Всесвітній день книги і авторського права.
У 1995 році в Парижі Генеральна конференція ЮНЕСКО вирішила віддати в цей день данину поваги книгам і авторам. Тоді і був заснований Всесвітній день книги і авторського права і премія ЮНЕСКО за пропаганду ідеалів терпимості в дитячій та юнацькій літературі.
В Іспанії 23 квітня відзначаться День святого Георгія або День закоханих.
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Іменини 23 квітня відзначають: Олександр, Африкан, Зенон, Максим, Григорій, Терентій, Федір, Яків.
Прикмети на 23 квітня:
- ранковий туман – до дощу;
- маленькі павуки в будинку – до потепління;
- великі павуки високо на павутині – до заморозків;
- сильний вітер – до неврожаю;
- багато птахів на гілках дерев — до жаркого і сонячного літа.
Що не можна робити 23 квітня:
- Не можна багато і важко працювати.
- Не можна лихословити і сваритися.
- Не можна вживати алкоголь.
Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.