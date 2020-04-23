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Факти / Lifestyle

Який сьогодні, 23 квітня, місячний день

У четвер, 23 квітня, Місяць перебуває в знаку Телець. Це 2 місячний день.

Нейтральний період для нових починань. Рекомендується більше часу присвятити самоорганізації.

Гарний час для занять справами, що вимагають особливої концентрації зусиль. У цей період відзначатиметься посилення розумових здібностей.

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Також це сприятливий час для занять спортом і творчістю. Ідеальний день для позбавлення від згубних звичок.

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