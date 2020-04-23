У четвер, 23 квітня, Місяць перебуває в знаку Телець. Це 2 місячний день.

Нейтральний період для нових починань. Рекомендується більше часу присвятити самоорганізації.

Гарний час для занять справами, що вимагають особливої концентрації зусиль. У цей період відзначатиметься посилення розумових здібностей.

Читайте: Календар магнітних бур в квітні 2020

Також це сприятливий час для занять спортом і творчістю. Ідеальний день для позбавлення від згубних звичок.

Також дивіться повний місячний календар на березень 2020.