У четвер, 23 квітня, Місяць перебуває в знаку Телець. Це 2 місячний день.
Нейтральний період для нових починань. Рекомендується більше часу присвятити самоорганізації.
Гарний час для занять справами, що вимагають особливої концентрації зусиль. У цей період відзначатиметься посилення розумових здібностей.
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Також це сприятливий час для занять спортом і творчістю. Ідеальний день для позбавлення від згубних звичок.
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