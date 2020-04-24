Гороскоп на тиждень, з 27 квітня до 3 травня 2020 для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на тиждень з 27 квітня до 3 травня 2020 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

28 квітня Меркурій входить в знак Тельця і буде тут до 12 травня, що сприяє розсудливості і незворушності. Будь-які відомості сприймаються обережно, всім потрібна конкретна інформація.

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Працівники в цей час стають повільнішими, але і уважнішими та терплячими, завдяки чому роблять менше помилок. Люди вважають за краще застосовувати в роботі старі перевірені методи, значно зменшується кількість конфліктів.

Гороскоп для Овнів

Схильність до суперечок, конфліктність і дратівливість призводять до складнощів у фінансовій сфері. У стосунках з близькими і коханими вам властива різкість, через що можуть виникати неприємні ситуації, аж до розриву зв’язків. Візити до керівництва та будь-які переговори, краще відкласти. Будьте обережні за кермом і в роботі з гострими предметами, технікою. Щоб тиждень пройшов більш-менш спокійно, варто постаратися зібрати всю свою стриманість.

Гороскоп для Тельців

Формуються сприятливі обставини для того, аби ви змогли правильно використовувати свій талант та отримати сприятливі перспективи в своїй професійній діяльності та кар’єрі. Сприятливий період для ділових переговорів, підписання угод або ж для творчості в усіх сферах ваших інтересів. У контактах і зв’язках ви стаєте активними та енергійними, але самовпевненість і наполегливість у вираженні ідей та інтересів, не знаходить ні відгуку, ні схвалення у партнерів.

Гороскоп для Близнюків

Навколо вас сприятлива психологічна атмосфера, ви зможете вирішити безліч завдань і підвищити продуктивність. Відповідний період для контактів, укладення договорів, підписання важливих документів, торговельних справ, особливо що стосуються питань оренди та нерухомості. Можливе отримання довгоочікуваної звістки, цінної пошти. Конструктивний обмін думками зі співробітниками і діловими партнерами, сприяє новим перспективам. Вдало складаються взаємини з публікою, а рекламна діяльність принесе бажані результати.

Гороскоп для Раків

Примхливість, тривожність і вразливість можуть перешкодити продуктивній діяльності. Емоції виходять на перший план, але не дозволяйте їм заволодіти вами цілком і взяти верх над розумом. Дотримуйтеся золотої середини, не відмовляйтеся повністю від логіки. Часто перше враження виявляється правильним, ви здатні уникнути неприємностей, якщо довіряєте своїй інтуїції та відчуттям. Хороший період для налагодження гармонії в стосунках з рідними жінками, а також жінками-партнерами і співробітницями.

Гороскоп для Левів

Очікується успіх у творчій роботі, сприятливий період для романтики і спілкування з дітьми. Багато що залежить від іміджу і впевненості у власних силах. Тому вітається все, що здатне зміцнити престиж і викликати захоплення навколишніх. Можливе отримання унікальної інформації, що приносить несподівані повороти в заплановані справи або під час поїздок, переговорів, роботи з документами, листування. Краще почати цикл навчання чомусь новому.

Гороскоп для Дів

Можливі зустрічі з цікавими людьми, нові знайомства через друзів та однодумців. Приділіть увагу передовим технологіям, сучасній техніці та засобам зв’язку, завдяки цьому ви зможете модернізувати виробництво, запровадити нові проекти, успішно обговорити з колегами подальші перспективи. У цей період дуже легко думається, можливі несподівані рішення, відкриття, винаходи. Можливі несподівані повороти на життєвому шляху. Виникає бажання жити по-новому, оновити коло знайомих, друзів.

Гороскоп для Терезів

У цей період вам доведеться займатися рутинною роботою, але зможете відточити свою майстерність і підвищити рівень своєї кваліфікації. Часто ділові проблеми переплітаються з повсякденними турботами, але це не заважає, а навпаки, можна все встигнути, якщо правильно розподілити власні ресурси. Якщо вам вдається зберегти внутрішню гармонію та душевну рівновагу, то тиждень виявиться дуже корисним, особливо у творчій роботі. Сприятливі умови для особистих досягнень, ваші індивідуальні заслуги будуть оцінені гідно.

Гороскоп для Скорпіонів

Для розумової праці та встановлення контактів цей період несприятливий. Виникають зіткнення через ідеї та думки, складнощі у спілкуванні, неможливість ясно висловити свої інтереси і погляди. У вас прокидається дух протиріччя, ви можете промовляти речі, про які згодом пошкодуєте. Відкладіть роботу з документами, підписання важливих паперів, договорів. Не давайте необдуманих обіцянок, зосередьтеся на своїх потребах і самостійній творчій роботі.

Гороскоп для Стрільців

Прагнення до творчої реалізації допоможе вам вирішити багато проблем і завдань. Зміцнюється впевненість у собі, сила волі, а заплановані справи реалізовуються. Ви зможете проявити свої таланти і сильні якості, а ваші рішучі дії обов’язково приведуть до результатів. Легше долатимете перешкоди, а ваша поведінка надихатиме навколишніх. Вдалими виявляться ділові візити, звернення до влади, ви також відчуєте підтримку співробітників.

Гороскоп для Козерогів

Сприятливий період для бізнесу, початку нових проектів. Інтелект, пам’ять та інтуїція, які будуть на висоті, допоможуть вам вирішити чимало виробничих і ділових проблем. Активізуються громадські зв’язки, зав’язуються нові корисні знайомства. Сприятливий період для участі в конференціях, виступів, впливу на думку навколишніх. Ви зможете домовитися з керівництвом, владою, ефективно висловити свої ідеї, розуміння, описати свою позицію та інтереси.

Гороскоп для Водоліїв

Ви відчуваєте себе вільнішими, з’являється можливість зробити вибір у професійній сфері, особистих і ділових взаєминах. Ваша войовничість, потреба активно проявитися, розірвати обставини, які сковують, звернути на себе увагу, часом, викликає подив навколишніх. Бажаннями рухає самовпевненість, а це загрожує перевищенням повноважень. На шляху до досягнення мети ви проявляєте підприємливість та ініціативу, але є небезпека сильного внутрішнього перенапруження, як наслідок – занепад сил.

Гороскоп для Риб

Ваш вплив на членів родини помітно зростає, вам легше впливати на розум, аніж на почуття вашого партнера. Ви зможете оптимальним чином організувати робочий тиждень. Це хороший період для початку службових і творчих проектів, укладення угод, підписання контрактів та інших важливих паперів. Робота з документами вимагає багато часу, але завершиться вдало. З’являються нові ділові зв’язки і корисні знайомства, які в майбутньому призведуть до взаємовигідної співпраці.

Раніше Факти ICTV публікували фінансовий гороскоп для всіх знаків зодіаку на 2020 рік.