Китай дав назву для своєї першої місії на Марс

Перша китайська місія з дослідження Марса отримала назву Тяньмень-1. Решта місій до інших планет також називатимуться Тяньмень.

Назву запозичили у вірша давньокитайського поета Цай Юаня “Тяньмень”, що в перекладі означає “Питання до неба”.

Також представлено логотип місії Китаю з дослідження планет, на якому зображено букву C, що означає Китай, міжнародне співробітництво і можливість виходу в космос.

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Передбачається, що Пекін запустить безпілотний зонд на Марс у рамках нинішньої місії в поточному році.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав Конгрес профінансувати космічні програми, щоб країна першою встановила свій прапор на Марсі.

Джерело: Xinhua