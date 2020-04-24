Китай дав назву для своєї першої місії на Марс

Перша китайська місія з дослідження Марса отримала назву Тяньмень-1. Решта місій до інших планет також називатимуться Тяньмень.
Назву запозичили у вірша давньокитайського поета Цай Юаня “Тяньмень”, що в перекладі означає “Питання до неба”.
Також представлено логотип місії Китаю з дослідження планет, на якому зображено букву C, що означає Китай, міжнародне співробітництво і можливість виходу в космос.
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Передбачається, що Пекін запустить безпілотний зонд на Марс у рамках нинішньої місії в поточному році.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав Конгрес профінансувати космічні програми, щоб країна першою встановила свій прапор на Марсі.
Джерело: Xinhua