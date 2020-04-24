Погода в Україні на сьогодні, 24 квітня 2020

В Україні 24 квітня буде тепла і сонячна погода без опадів.

У західних областях очікується +17-19° вдень, вночі від +3° до +6°.

У північних регіонах повітря прогріється до +18° вдень, вночі стовпчики термометрів опустяться до +3-5°.

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У центральних областях температура вдень становитиме +17-19°, вночі до +6°.

У східних та південних регіонах синоптики прогнозують від +15° до +19° вдень. Вночі очікується від +3° до +7°.

У Києві повітря прогріється до +17-19° вдень, вночі очікується +5-7°.

До слова, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода влітку 2020 в Україні.