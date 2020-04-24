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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 24 квітня

Щорічно 24 квітня за ініціативою Всесвітньої федерації демократичної молоді відзначається Міжнародний день солідарності молоді. 

Це свято з’явилося в міжнародному календарі у 1957 році для звернення уваги ЗМІ та державних органів влади до проблем молодого покоління.

Іменини 24 квітня святкують Іван та Яків. 

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За православним календарем, у цей день християни згадують єпископа Антипа Пергамського, який був учнем Іоанна Богослова. Згідно з легендами, язичники вимагали від нього перестати проповідувати, але він відмовився, через що його замучили до смерті.

Прикмети на 24 квітня

  • Якщо рівень води у річках значно піднявся, то рік буде врожайним.
  • Якщо у цей день падає дощ, то грибів буде багато.
  • Якщо 24 квітня вночі заморозки, то потрібно готуватись до спекотного літа​.

Що не можна робити 24 квітня

  • У цей день краще не займатись важкою фізичною працею.
  • Не можна нічого сіяти на городі і садити розсаду, адже нічого не зійде.

До слова, раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.

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