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Факти / Lifestyle

Який сьогодні, 24 квітня, місячний день

У п’ятницю, 24 квітня, Місяць перебуває в знаку Телець. Це 3 місячний день.

Вдалий час для покупок і раптових рішень. Всі вкладення обов’язково принесуть хороший прибуток.

Незважаючи на те, що це день раптового прояву агресії, необхідно докласти максимум зусиль, щоб уникнути конфліктів.

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Для придушення негативних емоцій необхідно направити енергію в інше русло, наприклад, зайнятися фізичними навантаженнями.

У 3 місячний день швидко виникають нові зв’язки і знайомства.

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