На шостий шпальті видання ЗСЖ в Україні (2003 рік) надруковано матеріал на тему коронавірусу.

У матеріалі розповідається історія виникнення вірусу, перші ознаки пневноніі і країни поширення. Також зазначено, що випадки захворювання на атипову пневмонію зафіксували ще в 1997-1999 роках.

Історією вірусу лікарі займалися ще з 30-х років двадцятого століття.

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Від коронавірусу тоді загинув представник ВООЗ, італієць Карло Урбані. Помер також професор-патологоанатом з Китаю, який робив розтин загиблого від важкого гострого респіраторного захворювання жителя В’єтнаму.

Як писали Факти ICTV, в університетському госпіталі Базеля провели розтин 20 тіл пацієнтів, які померли від Covid-19.

Серед померлих переважали чоловіки, які мали пошкодження коронарних судин, третина пацієнтів хворіли на діабет.