PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Згадку про коронавірус знайшли в українській газеті за 2003 рік

На шостий шпальті видання ЗСЖ в Україні (2003 рік) надруковано матеріал на тему коронавірусу.

У матеріалі розповідається історія виникнення вірусу, перші ознаки пневноніі і країни поширення. Також зазначено, що випадки захворювання на атипову пневмонію зафіксували ще в 1997-1999 роках.

Історією вірусу лікарі займалися ще з 30-х років двадцятого століття.

ЧитайтеНа Covid-19 у Китаї могло захворіти вдвічі більше людей – дослідження

Від коронавірусу тоді загинув представник ВООЗ, італієць Карло Урбані. Помер також професор-патологоанатом з Китаю, який робив розтин загиблого від важкого гострого респіраторного захворювання жителя В’єтнаму.

Як писали Факти ICTV, в університетському госпіталі Базеля провели розтин 20 тіл пацієнтів, які померли від Covid-19.

Серед померлих переважали чоловіки, які мали пошкодження коронарних судин, третина пацієнтів хворіли на діабет.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка