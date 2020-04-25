25 квітня відзначається День доньки. Це свято любові, турботи, ніжності і тепла. За традицією в цей день вся сім’я збирається разом, щоб батьки ще раз приділили увагу доньці.

Це свято необхідне для того, щоб зміцнити сімейні стосунки і любов членів родини по відношенню один до одного.

Факти ICTV підготували найкращі привітання у віршах з Днем доньки 2020.

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Хай буде життя позитивним,

Веселим, чудовим, активним,

Багатим, щасливим і плідним,

Цікавим, блискучим і гідним!

Хай радує теплими днями,

Чарівними вабить вогнями,

Хай втілює мрії і плани!

Вітаємо, доню кохана!

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Донечка, ніжна моя і прекрасна,

Сонечко світле, скарбничка моя,

Щиро вітаю тебе моя ясна,

Завжди із щастя бажаю вбрання.

Море здоров’я, краси неземної,

Квітів, натхнення, тепла і добра,

Світ біля тебе щоб був із любов’ю,

Щоб ти, красунечка, рада була!

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Рідна донечко, красуне, ти рости щаслива,

Не лінива будь, слухняна, мудра і вродлива,

Хай тебе цінують люди, дуже поважають,

Найдобрішою у світі, щедрою вважають!

Будь мені неначе сонце — ясне і тепленьке,

Не сиди весь час на місці — будеш здоровенька,

Я люблю тебе, рідненька і поздоровляю,

Божого благословення на життя бажаю!

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Найщиріші всі слова для тебе,

Доню моя рідна, чарівна!

Доля буде хай у тебе щедра,

Гарним обдаровує сповна!

Будь розумна, гарна і успішна,

Хай не сходить посмішка з лиця.

Радості, веселощів і сміху,

Кольоровим буде хай життя!

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