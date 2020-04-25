25 квітня відзначається День доньки. Це свято любові, турботи, ніжності і тепла. За традицією в цей день вся сім’я збирається разом, щоб батьки ще раз приділили увагу доньці.
Це свято необхідне для того, щоб зміцнити сімейні стосунки і любов членів родини по відношенню один до одного.
Факти ICTV підготували найкращі привітання у віршах з Днем доньки 2020.
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Хай буде життя позитивним,
Веселим, чудовим, активним,
Багатим, щасливим і плідним,
Цікавим, блискучим і гідним!
Хай радує теплими днями,
Чарівними вабить вогнями,
Хай втілює мрії і плани!
Вітаємо, доню кохана!
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Донечка, ніжна моя і прекрасна,
Сонечко світле, скарбничка моя,
Щиро вітаю тебе моя ясна,
Завжди із щастя бажаю вбрання.
Море здоров’я, краси неземної,
Квітів, натхнення, тепла і добра,
Світ біля тебе щоб був із любов’ю,
Щоб ти, красунечка, рада була!
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Рідна донечко, красуне, ти рости щаслива,
Не лінива будь, слухняна, мудра і вродлива,
Хай тебе цінують люди, дуже поважають,
Найдобрішою у світі, щедрою вважають!
Будь мені неначе сонце — ясне і тепленьке,
Не сиди весь час на місці — будеш здоровенька,
Я люблю тебе, рідненька і поздоровляю,
Божого благословення на життя бажаю!
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Найщиріші всі слова для тебе,
Доню моя рідна, чарівна!
Доля буде хай у тебе щедра,
Гарним обдаровує сповна!
Будь розумна, гарна і успішна,
Хай не сходить посмішка з лиця.
Радості, веселощів і сміху,
Кольоровим буде хай життя!
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