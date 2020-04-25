25 квітня у світі щорічно відзначають День доньки, історія виникнення якого оповита таємницею. Невідомо, чому саме цей день обраний, і хто був ініціатором.
Важливим є те, що він став логічним продовженням низки сімейних свят, таких як День матері, День батька, День синів, День братів і сестер.
День доньки – це свято любові, тепла і турботи. Ніхто не знає, як його відзначати. Але ті, у кого є доньки, просто можуть зробити щось приємне для своїх дітей, нагадати, що ви їх дуже любите. Наприклад, надіслати красиву картинку з привітаннями з добірки Фактів ICTV.
Читайте: Календар свят на квітень 2020
День доньки: найкращі привітання в картинках
День доньки: привітання в картинках
Найкращі привітання з Днем доньки в картинках
Привітання у картинках з Днем доньки
Картинки з Днем доньки
Картинки-привітання з Днем доньки
День доньки: картинки-привітання
Найкращі привітання з Днем доньки – картинки
Привітання з Днем доньки – картинки
Картинки до Дня доньки
Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.