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Факти / Lifestyle

Погода в Україні на 25 квітня (КАРТА)

В Україні 25 квітня синоптики прогнозують теплу погоду, але з опадами.

У західних областях вдень очікується від 14 до 18 градусів тепла, а вночі – від 6 до 9.

На півночі країни синоптики прогнозують вдень від 16 до 19 градусів тепла, вночі істотно похолодає до 10 градусів.

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На сході України буде також тепло. Очікується від 18 до 21 градусів.

На півдні також очікується сонячна погода. Синоптики прогнозують від 17 до 20 градусів тепла.

погода

До слова, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода влітку 2020 в Україні.

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