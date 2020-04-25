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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 25 квітня

25 квітня відзначається Всесвітній день боротьби проти малярії.

Це свято з’явилося з метою роз’яснення того, що малярія виліковна, для пояснення громадськості необхідності профілактичних заходів.

Також 25 квітня відзначається День сестри.

Іменини 25 квітня відзначають: Василь, Давид, Марк, Іван і Ярослав.

За православним календарем, християни в цей день згадують преподобного Василя сповідника, єпископа Парійського і пам’ять священномученика Зінона, єпископа Веронийського.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Прикмети на 25 квітня:

  • Якщо йде дощ, то в перші дні травня буде також дощитиме;
  • Теплий день 25 квітня – рік буде врожайним. Це ж говорили, якщо сонце дуже пригрівало;
  • Верба зацвіла – вірна прикмета до того, що скоро буде потепління;
  • Сонячний день і холодний ранок – літо буде посушливим і неврожайним.

Що не можна робити 25 квітня:

  • Витиратися чужим рушником;
  • Просити в борг борошно, цукор і сіль.

До речі, раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.

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