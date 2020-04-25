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Факти / Lifestyle

Який сьогодні, 25 квітня, місячний день

У суботу, 25 квітня, Місяць перебуває в знаку Близнюки. Це 4 місячний день.

Це гарний час для обміну інформацією і отримання нових знань. Не рекомендується приймати рішення без тривалих роздумів.

Сприятливий день, щоб проаналізувати власні сили і зрозуміти, в якому руслі рухатися далі.

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У цей період буде добре виходити дотримуватися гармонію у всіх сферах життя. Необхідно планувати всі свої найважливіші й відповідальні справи.

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