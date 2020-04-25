День доньки щорічно відзначають 25 квітня.

Свято покликане заявити про те, що дівчат потрібно любити та цінувати: у давні часи народити дівчинку означало осоромити родину.

Цього дня варто більше часу провести у родинному колі та задуматись про виховання дівчаток згідно з сімейними традиціями.

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Факти ICTV публікують зворушливі привітання з Днем доньки у прозі, аби батьки не забули привітати своїх донечок.

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Моя мила дівчинка! Я вітаю тебе з Днем доньки та бажаю завжди залишатися чудовою людиною з неймовірною красою та добрим серцем, з відкритою душею та світлими мріями. Нехай для тебе цей світ відкриває великі можливості та нові перспективи, нехай з тобою завжди буде вдача та любов!

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Доню, ти – довгоочікуваний подарунок з небес. Я люблю тебе і бажаю всього найкращого. Ти моя найкраща подруга і я рада, що ми можемо спілкуватися з тобою про все на світі. Від щирого серця бажаю тобі величезного щастя, радості і великої любові. З Днем доньки!

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З Днем доньки, наша рідненька, наш сонячний зайчик і позитивчик! Ми так раді, що ти у нас є, що ти живеш на цій землі! Дай Бог тобі величезного і міцного здоров’я! Квітни і рости! Дай Бог тобі всіх благ! Ми тут, ми завжди поруч, знай про це! Ми любимо тебе!

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Вітаю з Днем доньки! Бажаю тобі, доню, щастя і мирного неба над головою. Нехай тебе завжди оточують надійні і вірні друзі. Нехай здійсняться твої найзаповітніші мрії, даруючи надію на успішне завершення твоїх справ. Зі святом! Твоя мама.

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Вітаю з Днем доньки, любо моя доню. Бажаю тобі сяяти яскравим сонечком у житті, впевнено йти до своєї мрії, ніколи не покидати розпочатих справ на півдорозі, кожен день зустрічати з доброю посмішкою та проводити його в променях любові.

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