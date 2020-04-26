26 квітня 2020 року виповнюється 34 роки з дня вибуху на Чорнобильській АЕС. Руйнування реактора четвертого енергоблока і сьогодні вважається однією з найбільших техногенних катастроф в історії людства.

До чергової річниці аварії Факти ICTV підготували маловідомі факти про Чорнобиль, аварію на атомній електростанції і сучасну ситуацію у зоні відчуження.

Не мертва зона

Аварія вплинула на природу прилеглої до ЧАЕС території. Одразу ж після вибуху радіація пофарбувала ліс біля Прип’яті в колір іржі, через що він отримав назву Рудий ліс. Дерева у цьому лісі вирубували під час ліквідації наслідків аварії, але пізніше вони виросли знову.

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У зоні мешкає також багато тварин. Запустіння посприяло збільшенню кількості звірів. Але це не стосується птахів, які виявилися чутливішими до радіації.

Деякі місцеві проміняли спілкування з близькими на життя у рідному домі

Після ліквідації аварії у зону відчуження повернулися деякі місцеві жителі і продовжили там жити. Вони відмовилися покинути свої будинки, незважаючи на те, що їхні родичі не могли відвідати їх ще багато років.

Смертельні острівці у зоні відчуження

Після вибуху радіація розподілилася всією зоною нерівномірно, а осіла острівцями, через це деякі ділянки більш забруднені, ніж інші. Перебування у таких місцях небезпечне для здоров’я і життя людини.

Так, наприклад, біля станції збереглася стела ЧАЕС ім. В. І. Леніна. Є інформація, що радіаційний фон у цьому місці сягає 1 200 мкР/год.

ЧАЕС не припинила свою роботу у 1986 році

Чорнобильська АЕС після аварії продовжувала роботу, оскільки не можна було зупинити реактори одразу. Навіть зараз там є люди, які постійно працюють над консервацією реактору і саркофагом.

У зоні відчуження – одні з найкращих доріг в Україні

Чорнобильська зона може похвалитися ідеальними дорогами. Гарне асфальтне покриття потрібне для того, щоб уникнути розкидання радіоактивних відходів під час транспортування. До речі, у цій зоні діє особливе швидкісне обмеження: на її території не можна рухатися зі швидкістю більш як 40 км/год.

Чорнобиль – місто євреїв

Є інформація, що на початку 20 століття у місті жило багато юдеїв. Там було чимало синагог. Крім того, це був один із центрів хасидизму, містичного відгалуження юдаїзму, який виник на українських територіях у першій половині 18 століття.

Під саркофагом похований один із співробітників ЧАЕС

Реактор став могилою для одного із співробітників станції. Старший оператор головного циркуляційного насоса четвертого енергоблока Валерій Ходемчук став першою жертвою аварії. Його тіло так і не змогли дістати, воно перебуває під саркофагом.

Нагадаємо, у квітні у Чорнобильській зоні спалахнули пожежі. Вогонь знищив 30% туристичних об’єктів зони.