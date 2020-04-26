Червона гірка в 2020 році святкується 26 квітня. Це свято відзначають в першу неділю після світлого дня Воскресіння Христового.

Ще з давніх-давен Червона гірка була одним з найважливіших весняних свят. За традицією, компанії з молодих людей влаштовували веселі гуляння.

Щоб приворожити хлопця, дівчата ворожили і вимовляли заклинання. Для хлопців також було заняття. Вони хвалилися перед дівчатами своєю впевненістю в собі і мужністю, приймаючи участь в показових боях.

Також на Червону гірку хлопці обливали своїх коханих водою і звали сватів. Вважалося, якщо хлопець облив дівчину водою, але не покликав заміж – він зганьбив її перед усіма.

Коли Червона гірка необхідно кинути монетку в колодязь. З давніх-давен вважалося, що так людина знаходить удачу.

Раніше Факти ICTV також публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.