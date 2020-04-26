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Поминальні дні у квітні 2020 перенесли через карантин – дата

Поминальні дні у квітні 2020 року перенесено на 6 червня – Троїцьку батьківську поминальну суботу. Так вирішив Синод Православної церкви України на засіданні 9 квітня.

– Відвідання священнослужителями і мирянами кладовищ у поминальні дні після Великодня та звершення на них заупокійних молитов перенести на Троїцьку батьківську поминальну суботу – 6 червня 2020 року, – йдеться у рішенні.

За церковним календарем, Гробки (Проводи) у 2020 припадають на 28 квітня, але через карантин відкладаються більш ніж на місяць.

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Не буде у 2020 і традиційних спільних освячень паски у храмах на Великдень. У селах та селищах міського типу це робитимуть на вулиці поруч з будинком чи на подвір’ї з дотриманням дистанції.

Дивіться повний календар церковних свят, постів та поминальних днів на 2020 рік.

Джерело: ПЦУ

Фото: Pixabay

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