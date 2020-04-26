26 квітня у світі відзначають Міжнародний день пам’яті про чорнобильську катастрофу. Відзначення цього дня своєю резолюцією проголосила Генеральна Асамблея ООН 8 грудня 2016 року.

Віряни сьогодні вшановують пам’ять мучениці Фомаїди. Їй варто молитися, щоб позбавитися від блудної пристрасті. У народному календарі цей день називають Днем Фомаїди Медунки, адже починає цвісти медунка і масово вилітають джмелі.

26 квітня іменини відзначають власники таких імен: Георгій, Дмитро, Марфа.

Народні прикмети та традиції

Якщо верба зацвіла, то холодів більше не буде.

Ворони на верхівках дерев сидять – до тепла, посередині дерева – до похмурої погоди, на землі – до похолодання.

Зозуля голосно і протяжно кричить – до наближення теплих днів.

Зоряна ніч – до врожайного року.

Дуб розпустився – до теплого і погожого літа.

Якщо на дубі залишилося багато жолудів, то буде багатий урожай.

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Що не можна робити сьогодні

У цей день не варто працювати вдома та прибирати. Будь-яка фізична робота нині під забороною.

Робота на землі теж заборонена.

Сьогодні не бажано піддаватися гріхам, адже заступниця цього дня протистояла ним.

Нагадаємо, у неділю, 26 квітня, о 10.00 сайт Факти ICTV у YouTube покаже прем’єру документальної стрічки про Чорнобильську катастрофу з ексклюзивними спогадами та коментарями очевидців та ліквідаторів катастрофи.