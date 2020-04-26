26 квітня у світі відзначають Міжнародний день пам’яті про чорнобильську катастрофу. Відзначення цього дня своєю резолюцією проголосила Генеральна Асамблея ООН 8 грудня 2016 року.
Віряни сьогодні вшановують пам’ять мучениці Фомаїди. Їй варто молитися, щоб позбавитися від блудної пристрасті. У народному календарі цей день називають Днем Фомаїди Медунки, адже починає цвісти медунка і масово вилітають джмелі.
26 квітня іменини відзначають власники таких імен: Георгій, Дмитро, Марфа.
Народні прикмети та традиції
- Якщо верба зацвіла, то холодів більше не буде.
- Ворони на верхівках дерев сидять – до тепла, посередині дерева – до похмурої погоди, на землі – до похолодання.
- Зозуля голосно і протяжно кричить – до наближення теплих днів.
- Зоряна ніч – до врожайного року.
- Дуб розпустився – до теплого і погожого літа.
- Якщо на дубі залишилося багато жолудів, то буде багатий урожай.
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Що не можна робити сьогодні
У цей день не варто працювати вдома та прибирати. Будь-яка фізична робота нині під забороною.
Робота на землі теж заборонена.
Сьогодні не бажано піддаватися гріхам, адже заступниця цього дня протистояла ним.
Нагадаємо, у неділю, 26 квітня, о 10.00 сайт Факти ICTV у YouTube покаже прем’єру документальної стрічки про Чорнобильську катастрофу з ексклюзивними спогадами та коментарями очевидців та ліквідаторів катастрофи.