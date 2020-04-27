Чому кожен п’ятий інфікований коронавірусом в Україні – медик

Станом на 27 квітня Covid-19 підтверджено у 1 749 медиків. Це 19,4% від усіх інфікованих, тобто кожен п’ятий.
У Центрі громадського здоров’я України назвали причини поширення захворювання серед медпрацівників:
- відсутність чіткого плану дій медзакладу, порушення визначеного маршруту пацієнта та стандартів ведення пацієнтів;
- неправильне користування засобами індивідуального захисту, їх зберігання та утилізація;
- недостатнє забезпечення медперсоналу необхідними засобами захисту.
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У ЦГЗУ наголошують, що забезпечення лікарень такими засобами здійснюється органами місцевого самоврядування, а також за рахунок централізованих закупівель або благодійної/гуманітарної допомоги з урахуванням потреби, яку формує керівництво медзакладу.
Нагадаємо, до 11 травня в Україні продовжено карантин, який передбачає низку обмежень. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте в онлайні на Фактах ICTV.