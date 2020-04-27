День ангела Антона: привітання в картинках та СМС

День ангела Антона відзначають 27 квітня, на честь мученика Антона Литовського.

Антоній – давньоримське ім’я, яке перекладається як той, що вступає у бій.

Чоловіки з іменем Антон вирізняються своєю вірністю, імпульсивністю та емоційністю, особливо у стосунках з жінками.

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Ми зібрали для вас найкращі листівки та СМС-привітання з Днем ангела Антона.

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Дорогий Антон. Вітаю тебе з радісним і світлим днем, з Днем ангела. Нехай твій охоронець завжди тебе оберігає від бід у цьому житті і заздрісних очей, нехай буде твоя душа завжди сповнена любов’ю і щастя, нехай буде неймовірне диво в твоєму кожному дні, нехай веселим і легким завжди залишається твій характер.

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В День ангела, Антоне, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

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Антон – ти в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

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Антоне, вітаю з Днем ангела! Бажаю завжди знаходити спільну мову з своїм ангелочком! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти в свою чергу не заставляв його за тебе червоніти!

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Дорогий Антон. Вітаю тебе з Днем ангела і бажаю тобі завжди з посмішкою зустрічати новий день. Нехай всі бажання виконуються, а віра в краще супроводжує тебе по життю. Нехай твій ангел-охоронець допомагає тобі летіти, коли твої крила опускаються вниз!

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